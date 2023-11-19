Ferdi Kadıoğlu: Gol attığım için mutluyum

A Milli Takım'ın file bekçilerinden Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Türk taraftarları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Grupta da birinci olmak istiyoruz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ona hazırlanacağız." dedi.

Ferdi Kadıoğlu attığı gol ile ilgili, "O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O pozisyonu gördüğümde koşu yaptım, iyi kontrol yaptığımda mükemmel bir şekilde önüme düştü ve golü attım." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, "Maçtan önce konuştuğumuz planları sahada uyguladık. Nasıl hazırlandıysak, onlar da o şekilde karşımıza çıktı. Maçta stratejinin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gol attığım için de mutluyum. Biz ne kadar gitmek istiyorsak gitmek istiyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Sıkı çalışarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.