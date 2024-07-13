A Milli Takımımızın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesindeki Rai 2 kanalına verdiği röportajda Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te oynadığı başarılı oyunla Avrupa takımlarının radarına giren Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezonki üstün performansı ile ilgili konuştu. Başarılı teknik adam, Ferdi ile ilgili olarak, "Ferdi Kadıoğlu olağanüstü bir oyuncu. Bu sezon 60 resmi maç oynadı. Juventus onu istiyor mu? Her büyük kulüpte yer alabilir" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNİTED ÇOK İLGİLİ

Öte yandan, Tuttojuve'nin haberine göre; Juventus, transferi hızlandırmak için Ferdi Kadıoğlu'ya karşılık Fenerbahçe'ye Filip Kostic veya Arkadiusz Milik'i önerdi. İngiliz basını da Manchester United'ın 24 yaşındaki oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etti. Premier Lig ekibi teklifini 23.5 sterline kadar çıkardı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu'nun Sarı-Lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR

Montella, Arda Güler ile ilgili olarak ise, "Arda Güler inanılmaz bir yetenek. Bir Türkiye A Milli Takım koçu olarak umarım Real Madrid'de daha fazla süre alabilir. Belki bir yıl kiralık oynaması, düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması için iyi olur" ifadelerini kullandı. Arda, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 12 karşılaşmada giydi ve bu süre içinde 6 gol atma başarısı gösterdi. 30 milyon euro piyasa değeri olan genç oyuncunun İspanyol devi ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında bitiyor.