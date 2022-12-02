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Spor

Ferdi Kadıoğlu için resmen harekete geçtiler! Tam 10 milyon...

Fenerbahçe'nin başarılı genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Fransa'dan resmi bir teklif geldiği iddia edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Rennes, Fenerbahçe'nin kapısını bu kez Ferdi Kadıoğlu için çaldı.

Takvim2 Aralık 2022 Cuma 09:43 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu için resmen harekete geçtiler! Tam 10 milyon...
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Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Ferdi Kadıoğlu konusunda neredeyse her gün yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Yıldız futbolcu başta İtalyan kulüpleri Inter ve Napoli olmak üzere çok sayıda Avrupa takımının transfer listesinde yer alıyor.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif geldiği öğrenildi.

YÖNETİMDEN RET

Rennes sezon başında Koreli stoper Kim Min Jae konusunda uzun süre Fenerbahçe ile sıkı pazarlıklar yapmıştı.

Fransız ekibi bu kez Ferdi için kapıyı çaldığı belirlendi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon Sarı-Lacivertliler ile aynı grupta yer alan Fransız kulübünün genç yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe miktarı çok az bulduğu için teklif hiç düşünmeden geri çevrildi.

Yönetimin şu anda Ferdi Kadıoğlu için beklentisinin en az 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon hem Fenerbahçe hem de Milli Takım'da çok önemli bir çıkış yakaladı.

SEZON BİTMEDENGÖNDERİLMEYECEK

Bundan dolayı yönetim Ferdi Kadıoğlu'nu sezon bitmeden göndermeye kesinlikle sıcak bakmıyor.

Genç yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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