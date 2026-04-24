  Ferdi Kadıoğlu için transfer gelişmesi! İngiliz devi yakın takipte
Spor

Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, son oynanan Chelsea maçında göz doldurdu. Attığı golün yanı sıra ortaya koyduğu performansla da dikkatleri üzerine çeken milli yıldız, bir diğer Ada kulübü Manchester United'ı peşine taktı. ManU, Ferdi'yi yakın takibe alırken Brighton ise milli futbolcuyu kolay kolay bırakmaya yanaşmıyor. İşte tüm detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ24 Nisan 2026 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük dikkat çekiyor.

CHELSEA MAÇINA DAMGA VURDU

Bu sezon İngiliz ekibinde birçok karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli yıldız, son oynanan Chelsea maçına da damga vurdu. Ferdi Kadıoğlu, Chelsea karşısında 3-0 kazanılan maçta takımının ilk golünü attı ve rakip kaleye birçok pozisyonda zor anlar yaşattı.

TRANSFER GELİŞMESİ

Premier Lig'de şu anda en iyi ve formda bek oyuncularından biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da bu sezon ortaya koyduğu performansın ardından, "Sıradaki takımı hangisi olur?" yorumları yapılmaya başlandı.

MANU YAKIN TAKİPTE

İngiliz basını, geçtiğimiz aylarda milli futbolcunun Manchester United'ın yakın takibinde olduğunu duyurmuştu. Brighton ise Ferdi Kadıoğlu'nu kolay kolay bırakmak istemiyor. İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu'ndan yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ

Ferdi Kadıoğlu'nun olası bir transferinde Dünya Kupası da belirleyici olabilir. Romanya karşısında gol atarak Dünya Kupası'nın kapısını aralayan milli futbolcu, kupada sergileyeceği performansla da transferin gözdesi olabilir.

Brighton'da bu sezon 38 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 kez ağları havalandırdı.

