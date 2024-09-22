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Spor

Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında tartışma

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yedek olarak başladığı Nottingham Forest maçında Alex Moreno ile gerginlik yaşadı. Olay fazla büyümeden hakem müdahalesi ile kısa sürede yatıştı. İşte detaylar...

22 Eylül 2024 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında tartışma
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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Brighton, Nottingham Forest'i konuk etti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Müsabakanın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile Alex Moreno arasında gerginlik yaşandı. Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken, oyuncunun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı. Alex Moreno'nun yavaş hareketleri sonrası Ferdi Kadıoğlu gergin bir şekilde topu rakibinin eline verdi. Daha sonra iki futbolcu arasında sözlü atışma başladı.

Hakemin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı.

İşte tartışmanın yaşandığı o anlar:

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