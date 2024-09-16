Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere geliş ve ayrılış süreciyle ilgili The Athletic'e konuştu. İşte o sözler...

"İLK SEZON TEK MAÇTA OYNADIM"

"Fenerbahçe'de ilk sezonda sadece bir maçta oynadım. Bu doğru bir şey diye düşünüyorsunuz. Cocu ile Felemenkçe konuşuyordum, bu yüzden iletişim kolaydı ama iki ya da üç ay sonra Cocu ayrıldı."

"ZAMANA İHTİYACIM VARDI"

"Hollanda'nın küçük bir şehrinden İstanbul'a gelmek benim için büyük bir adımdı ve kolay değildi. Yeni bir takım, yeni oyun tarzı, her şey yeniydi. Bu yüzden uyum sağlamak adına zamana ihtiyacım vardı."

"HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ"

"Başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Niteliklerime ve yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yolunda gitti."

JOSE MOURINHO

"O gerçekten her şeyi kazanmak istiyor, en önemli şey bu ve bunu yapmak için bazı numaraları var. Ondan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimi. Fabian (Fabian Hürzeler Brighton Teknik Direktörü) da bundan bahsetti. Eğer 1-0 öndeyseniz ya da sıkışık bir maçsa, bazı durumlarda akıllı davranmak gibi"

"TARAFTAR ÖNÜNDE OYNAMAK İNANILMAZ"

"Altı yıl boyunca Fenerbahçe'deydim. Orada taraftalar beni seviyor, ben kulübü gerçekten seviyorum. O taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü. Islık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşınızın ne dediğini anlamak bile zor oluyor. Futbolla uyuyorlar ve futbolla uyanıyorlar."

"BRIGHTON'IN PLANI İLGİNÇTİ"

"Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve bazı oyuncuları daha büyük takımlara sattılar. Yani plan harikaydı. Teknik direktör açıklamalarında çok netti. Burada olduğum için çok mutluyum."

"HARİKA OYUNCULAR VAR"

"Burada harika oyuncular var. Teknik direktöre kendimi göstermek zorundayım. Takıma ve lige uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var."

"YOĞUNLUK DAHA FAZLA"

"Türkiye'de üç günde bir maç oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynuyorduk. Ama burada maç sırasındaki yoğunluk çok daha fazla, bu yüzden en büyük fark bu olacak."

"ARADIĞIMIZ PROFİL"

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler: "Bize esnelik sağlıyor. Sağ bekte ya da sol bekte oynayabiliyor. Ayrıca orta sahada 6 ve 8 numara olarak da oynadı. Bu yüzden aradığımız profile mükemmel şekilde uyan bir futbolcu."

"HARİKA BİR KARAKTER"

Fabian Hürzeler: "Harika bir karakter, açık fikirli. Her zaman kendisini geliştirmeye çalışıyor. Brighton'a geldi ve bize pozitif bir hava verdi. Bu gerçekten çok önemli. Hem saha içinde hem de saha dışında Brighton ailesine mükemmel bir şekilde uyum sağladı."

İLK MAÇINA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'daki ilk maçına Ipswicht Town karşılaşmasında çıkmıştı. Milli futbolcu, yedek başladığı maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

TRANSFEİN ŞARTLARI

Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. İngiliz ekibi ayrıca 24 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 10 pay verecek.