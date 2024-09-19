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Spor

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı

Brighton formasıyla ilk golünü kaydeden milli yıldız Ferdi Kadıoğlu İngiliz basınında geniş yer buldu.

19 Eylül 2024 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı
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Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibindeki ilk golünü Lig Kupası'nda attı.

Lig Kupası'ndaki Wolverhampton maçında 82'de oyuna giren milli futbolcu, 85'te fileleri havalandırmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcunun bu golü Ada'da geniş yankı buldu. İşte o yorumlar...

RTE NEWS: Ferdi Kadıoğlu attığı golle Birghton'a nefes aldırırken, Wolves'e savurganlığının bedelinin ödetti.

SUSSEX EXPRESS: Ne etki ama! Sadece birkaç dakikalığına sahadaydı ve Danny Welbeck'in şutu kurtarıldıktan sonra uyanık kalıp topu ağlara göndererek kulüp için ilk golünü attı. Son dakikalarda tehlikeli işler yaptı.

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