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Spor

Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Ve yuvadan uçuyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu transferde kararını verdi. Başarılı oyuncu gelen teklifleri değerlendirirken kararını Manchester United'dan yana kullanacak. İşte detaylar...

13 Ağustos 2024 Salı 09:31 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Ve yuvadan uçuyor
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İngiltere'ye transferi bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp Brighton oldu.

Premier Lig ekibi, milli futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Fenerbahçe Yönetimi bu cazip teklife rağmen takımın en önemli isimlerinden olan Ferdi'yi kadroda tutmak istiyor.

FERDİ TERCİHİNİ YAPTI

Başarılı futbolcu için ayrıca Manchester United da resmi teklifte bulundu. Bu teklifin Brighton'un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği öğrenildi.

Ferdi'nin kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

MOURINHO NE DEDİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu için, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır." diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 resmi maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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