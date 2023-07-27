Ferdi Kadıoğlu: Kariyerimdeki en güzel gollerimden biriydi

5-0 kazanılan maçta takımının ilk golünü atan milli oyuncu, "Taraftarımızla birlikte harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Güzel de bir gol attım. Belki de kariyerimdeki en güzel gollerimden biriydi. Çok çalıştık ve iyi bir galibiyet aldık." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal'ın göreve yeniden gelmesinin hatırlatılması üzerine, "Tabii ki yeni bir teknik direktörümüz var. Ben kendisini geçmişten tanıyorum. Onun ne istediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Takımda onunla çalışmış oyuncular var. Saha içerisinde en iyisini vermemiz gerekiyor. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde sürdüreceğiz. Güzel bir sezon olacağını umuyorum" sözlerini kullandı.