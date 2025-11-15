İSTANBUL 17°C / 11°C
  • Ferdi Kadıoğlu: Kendimi çok iyi ve motive hissediyorum
Spor

Ferdi Kadıoğlu: Kendimi çok iyi ve motive hissediyorum

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Bulgaristan'ı 2-0'la geçen millilerin başarılı sol beki Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 23:30
Ferdi Kadıoğlu: Kendimi çok iyi ve motive hissediyorum
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Motivasyonundan bahseden Ferdi, "Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

İspanya maçına da değinen Ferdi, "İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'dan da bahseden Kadıoğlu, "Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.

