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Spor

Ferdi Kadıoğlu: Kolay bir maç değildi

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Kolay bir maç değildi
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Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta oldukça güzel bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, maç sonu konuştu.

Kayserispor maçı ve golden sonraki selamı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Kolay bir maç değildi. Kayserispor da çok pozisyon yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Attığım gol içinde mutluyum. Arda ile maç öncesi konuştuk, kim gol atarsa selam verecekti. Bu selam, depremde kurtarma ekibi olarak görev yapan insanlaraydı." dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacakları maçla ilgili konuşan sarı-lacivertli isim "Sevilla maçına iyi hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. Türkiye için önemli bir maç. Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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