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Spor

Ferdi Kadıoğlu ligde siftahını yaptı!

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu dün akşam Pendikspor ağlarını sarsarak bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

11 Mart 2024 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu ligde siftahını yaptı!
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Fenerbahçe'nin istikrarlı isimlerinden birisi olan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ligdeki ilk golünü Pendikspor ağlarına yolladı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde oynadığı 29 maçın 28 tanesinde süre alan ve bu maçların tamamına ilk 11'inde başlayan Kadıoğlu, Pendikspor karşısında takımının 3'üncü golünü kaydetti.

Milli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 1'er gol kaydetmişti.

Pendikspor karşısında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

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