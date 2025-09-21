Ferdi Kadıoğlu maçın oyuncusu seçildi!

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu 85 dakika forma giydi. Bu dakikada yerini Mats Wieffer'e bıraktı.

MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Maç boyunca etkili bir sol bek performansı ortaya koyan Ferdi, gol veya asist yapmamış olmasına rağmen taraftar oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Geçirdiği sakatlığın ardından formasına yavaş yavaş ısınan Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor.