  • Ferdi Kadıoğlu maçın oyuncusu seçildi!
Spor

Brighton'ın Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

21 Eylül 2025 Pazar 13:15
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, evinde Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu 85 dakika forma giydi. Bu dakikada yerini Mats Wieffer'e bıraktı.

MAÇIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

Maç boyunca etkili bir sol bek performansı ortaya koyan Ferdi, gol veya asist yapmamış olmasına rağmen taraftar oylarıyla maçın oyuncusu seçildi.

Geçirdiği sakatlığın ardından formasına yavaş yavaş ısınan Ferdi Kadıoğlu, yükselişine devam ediyor.

