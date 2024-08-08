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Spor

Ferdi Kadıoğlu rekorla gidiyor! Milli yıldız için ayrılık vakti

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekiplerinden Brighton, milli futbolcu içşn 35 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı. İşte detaylar...

8 Ağustos 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu rekorla gidiyor! Milli yıldız için ayrılık vakti
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Fenerbahçe'de performansıyla dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı.

FERDİ İÇİN DEV TEKLİF

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı.

İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya çaldığı ortaya çıktı.

F.BAHÇE'NİN CEVABINI BEKLİYOR

Brighton, Sarı lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

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