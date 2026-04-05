İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6164
  • EURO
    51,4909
  • ALTIN
    6684.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu Romanya'ya attığı golün perde arkasını anlattı! ''Arda Güler ile konuşmuştuk''
Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off'larında oynadığı iki maç hakkında konuştu. A Milli Takım'ın Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü kaydeden Ferdi Kadıoğlu galibiyet hakkında konuştu. Milli futbolcu golün perde arkasını anlattı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ5 Nisan 2026 Pazar 14:48 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da top koşturan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'larında oynadığı iki maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı yendiği maçtaki tek golü atan milli futbolcu, kaydettiği golden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"ÜZERİMİZDE ÇOK FAZLA BASKI VARDI"

Sky Sports'a verdiği demeçte Ferdi, "Üzerimizde çok fazla baskı vardı. 24 yıldır Dünya Kupası'nda yoktuk. Elemeleri geçmek için iki maç vardı. İlk maçta gol atarak takıma katkı sağladığım için mutluyum. Finalde de 1-0 kazandık. Kolay ve en iyi maçlarımızdan biri değildi ama kazandık ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledik." açıklamasında bulundu.

"ARDA İLE DEVRE ARASINDA KONUŞMUŞTUK"

Romanya maçının devre arasında Arda Güler'le yaptığı konuşmayı anlatan Ferdi, golün tam planladıkları gibi gerçekleştiğini söyledi.

Milli futbolcu açıklamasında, "Güzel bir goldü. Arda'yla devre arasında konuşmuştuk bununla ilgili. Defansif bir takım vardı karşımızda. Arda'nın kalitesini biliyorum. Ona, 'Topu sol ayağına aldığında koşacağım' dedim. Sonrasında devre arasında ne konuştuysak aynısı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

BRIGHTON'IN VAZGEÇİLMEZİ

Öte yandan milli takım formasıyla gösterdiği performansın yanı sıra kulüp kariyerinde de istikrarlı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton'ın kadrosundaki değişilmez isimlerinden biri konumunda bulunuyor. İngiliz ekibinin Premier Lig'de geride bıraktığı 31 haftanın 30'unda süre alan başarılı oyuncu, takımının ligde oynadığı son 16 karşılaşmanın 15'inde 90 dakika boyunca sahada kalarak istikrarını korudu. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon kulübüyle görev aldığı maçlarda henüz gol veya asist kaydetmedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.