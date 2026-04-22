İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9305
  • EURO
    52,7672
  • ALTIN
    6817.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Ferdi Kadıoğlu sahne aldı: Brighton, Chelsea'yi 3-0 mağlup etti
Ferdi Kadıoğlu sahne aldı: Brighton, Chelsea'yi 3-0 mağlup etti

Brighton, Premier League'de Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu, 3. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken bu sezonki ilk golünü kaydetti.

ABONE OL

İngiltere Premier Ligi 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Brighton'a galibiyeti getiren goller 3'de milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 56'da Hinshelwood ve 90+1'de Welbeck'ten geldi.

FERDİ'DEN 3. DAKİKADA GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Brighton, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BU SEZON İLK GOLÜ

İngiliz kulübüyle bu sezon 38. karşılaşmaya çıkan sol bek oyuncusu, ilk golünü kaydetti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Yıldız futbolcu, 2024 yılında Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.