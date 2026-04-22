Ferdi Kadıoğlu sahne aldı: Brighton, Chelsea'yi 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Brighton'a galibiyeti getiren goller 3'de milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 56'da Hinshelwood ve 90+1'de Welbeck'ten geldi.

FERDİ'DEN 3. DAKİKADA GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Brighton, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BU SEZON İLK GOLÜ

İngiliz kulübüyle bu sezon 38. karşılaşmaya çıkan sol bek oyuncusu, ilk golünü kaydetti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Yıldız futbolcu, 2024 yılında Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.