İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8959
  • EURO
    21,394
  • ALTIN
    1252.93
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferdi Kadıoğlu: Ligde her şey mümkün
Spor

Ferdi Kadıoğlu: Ligde her şey mümkün

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor'u sahasında 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu: Ligde her şey mümkün
ABONE OL

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü değerlendiren Ferdi, "Güzel bir pozisyondu. Aslında ilk pozisyonda atmalıydım. Ardından vole şutum girdi. Finaldeyiz. Ligde de önemli bir maçımız var. Bundan sonra o maça odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takıma yaptığı skor katkısının artmasına değinen Ferdi, "Son haftalarda gol ve asist anlamında iyi gidiyorum. Sivasspor'a karşı 3 maçta 3 golüm var. Benim için güzel bir durum. Sezon başında da rolüm önemliydi ama gol anlamında öne çıkmıyordum. Bu anlamda mutluyum. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum çünkü savaştığımız hedeflerimiz var." dedi.

Son olarak lig yarışına değinen Ferdi Kadıoğlu, "Şu anda her şey mümkün. Kupada işler bizim elimizde, kazanabiliriz. Ligde Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Öyle olursa her şey mümkün olabilir." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.