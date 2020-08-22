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Spor

Ferdi Kadıoğlu Türkiye Milli Takımı'na davet edilecek

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu Şenol Güneş tarafından Türkiye A Milli Takımı'na davet edilecek.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:03 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:03
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu’na Türkiye A Milli Takımından davet geldi. 20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra kararını verecek. 

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na A Milli Takımdan teklif geldi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK

Hollanda alt yaş milli takımlarında forma giyen ve henüz seçimini yapmayan Ferdi, A Milli Takım yetkilileri tarafından arandı ve milli takıma davet edildi. Kararını vermeden önce milli takım teknik direktörü Şenol Güneş ile görüşmek isteyen genç oyuncu, seçimini de bu görüşme sonrasında yapmayı planlıyor.

Kendisine gelen teklifle mutlu olan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda milli takımından henüz A Takım daveti gelmedi.

20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro karşılığında NEC Nijmegen’den Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Geçen sezon sarı lacivertli formayla 31 maça çıkan Ferdi, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. 

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