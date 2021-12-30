Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer isyanı! ''Kaçıp gidecekler''

star.com.tr 30 Aralık 2021 Perşembe 21:33 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:21

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile yeni sözleşme imzalanmamış olması ve sezon sonu serbest kalacak olmaları gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer konusunda yönetime tepki yağdı.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU VE BERKE ÖZER TEPKİSİ

Fenerbahçe'de 30 Haziran 2022'de sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer konusunda yönetimden henüz somut bir adım gelmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar iki oyuncuyla sözleşme imzalanmaması konusunda yönetimi eleştirdi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

2018 yaz transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma ile bu sezon 22 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 84 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2018'in yaz aylarında Altınordu'dan kadrosuna kattığı kaleci Berke Özer, bu sezon Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası forma şansı bulurken 14 maçta forma şansı buldu. 21 yaşındaki genç kaleci çıktığı 14 maçta 14 gole engel olamazken 4 maçta kalesini gole kapattı.

Taraftarların Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer tepkileri: