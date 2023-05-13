Ferdi Kadıoğlu yıldızını parlatıyor

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Milli futbolcu, son 1 yıldaki performansıyla Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) 35 ligde yaptığı '23 yaş üstü en iyi dribbling yapan savunmacılar' araştırmasına adını yazdırdı. İsviçre merkezli şirketin raporuna göre; en az bin 500 dakika oynamış isimler arasındaki değerlendirmede Ferdi, 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top sürerken bu değeriyle yüzde 68.3 başarı oranına imza attı.

DOKUZUNCU SIRAYA ADINI YAZDIRDI

23 yaşındaki milli futbolcu, bu performansıyla 9. sırada yer alırken, listeye girebilen tek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. İlk üçü; Celta Vigo forması giyen Javi Galan, Bayern Münih'ten Joao Cancelo ve AIK'da oynayan Erick Otieno oluşturdu.

BİR TEK KALECİ VE FORVET OLMADI

F.Bahçe'nin sağ beki Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunda geldiği sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Kanarya'da çıktığı 143 maçta 13 gol, 15 asist ile katkı sağladı. Bu süreçte ligde 15 sarı kart gördü. Kariyerinde kale ve santrfor hariç her mevkide forma şansı buldu.