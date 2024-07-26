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Spor

Ferdi Kadıoğlu'dan duygulandıran paylaşım: Biz bir aileyiz

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli formayı 200. kez terletti. 200 yazılı forma hediye edilen milli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duygularını taraftarlarla paylaştı.

26 Temmuz 2024 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'dan duygulandıran paylaşım: Biz bir aileyiz
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı lacievertli formayı Lugano maçıyla birlikte 200 kez terletti. Antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu'nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Ferdi yaptığı paylaşımda, "Henüz 24 yaşında Fenerbahçe formasını 200 defa giymiş olmak eşsiz ve gurur dolu bir his. Sahada formamızla geçirdiğim her an benim için paha biçilemez. Biz bir aileyiz, iyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

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