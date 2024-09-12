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  • Ferdi Kadıoğlu'dan müjdeli haber! Brighton yeşil sahalara dönüş tarihini duyurdu
Spor

Ferdi Kadıoğlu'dan müjdeli haber! Brighton yeşil sahalara dönüş tarihini duyurdu

İngiliz ekibi Brighton'a transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlık yaşayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için teknik direktör Fabian Hürzeler müjdeyi verdi. Başarılı çalıştırıcı, 24 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü Ipswich Town ile oynanacak maçta forma giyebileceğini söyledi. İşte detaylar....

12 Eylül 2024 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'dan müjdeli haber! Brighton yeşil sahalara dönüş tarihini duyurdu
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Premier Lig'de 4. hafta, 14 Eylül Cuma günü oynanacak Southampton-Manchester United maçıyla başlayacak.

Ligde aynı gün Brighton, sahasında Ipswich Town'u konuk edecek.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Takımın yeni transferlerinden Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili konuşan Hürzeler, "Ferdi'nin bu hafta sonu ilk maçına çıkması mümkün" dedi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosunda yer almamıştı.

Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Ipswich Town maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

BRIGHTON NAMAĞLUP TAKIMLARDAN BİRİ

İngiltere Premier Lig'de 3 hafta sonunda Brighton, ligdeki 6 namağlup takımdan biri.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup eden Brighton, sonrasında Manchester United'ı da yenmiş, milli ara öncesindeki son karşılaşmada Arsenal'la berabere kalmıştı.

Brighton, bu süreçte İngiltere Lig Kupası'nda Crawley Town'u 4-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

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