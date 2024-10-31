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Spor

Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Liverpool'a kupada elendi

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Liverpool'u konuk etti. Maçı 3-2 kazanan Liverpool, adını bir üst tura yazdırdı.

31 Ekim 2024 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Liverpool'a kupada elendi
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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton, sahasında Liverpool ile karşılaştı.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Liverpool, tur atlayan taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Ferdi Kadıoğlu, ikinci yarının başına oyundan alındı. Milli futbolcumuz yerini, Pervis Estupinan'a bıraktı.

İkinci yarıda 46. ve 63. dakikalarda Cody Gakpo, Liverpool'a iki farklı üstünlük sağladı. Brighton 81. dakikada Simon Adingra'yla gol bulsa da 85. dakikada Luis Diaz ağları havalandırarak skoru 3-1'e getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterirken de Tariq Lamptey, skoru 3-2'ye getirdi ancak Brighton kupadan elenmekten kurtulamadı.

Liverpool, Lig Kupası'nda çeyrek finalde mücadele edecek.

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