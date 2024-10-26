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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton son nefeste yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, konuk ettiği Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 72 dakika sahada kaldı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton son nefeste yıkıldı
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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Wolverhampton'ı konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Brighton'ın gollerini, 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson kaydetti. Wolverhampton'ın golleri ise 88. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+.3 dakikada Matheus Cunha'den geldi.

FERDİ KADIOĞLU 72 DAKİKADA SAHADA KALDI

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise 72 dakika sahada kaldı ve yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 16'ya Wolverhampton ise 2'ye yükseltti.

Premier Lig'de bir sonraski hafta Brighton, Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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