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Spor

Ferdi Kadıoğlu'na Erol Bulut'tan tam not!

Yeni sezona Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlanan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu performansıyla teknik heyeti sevindiriyor.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:26
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Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, antrenmanlarda gösterdiği hırslı performansıyla dikkat çekiyor.

Yeni sezon için çalışmalarını Düzce’de Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de genç yetenek Ferdi Kadıoğlu, idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in pandemi sonrasındaki bölümünde daha fazla forma şansı bulan Kadıoğlu, gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarı mest etmişti. Yeni sezon hazırlıkları için takımla beraber Topuk Yaylası’nda kampta bulunan 20 yaşındaki futbolcu, Erol Bulut’un beğenisini toplaması başardı. Tüm çalışmalarda ön plana çıkan genç oyuncu, teknik heyetten tam not aldı.

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