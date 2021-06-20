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Spor

Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'nın AZ Alkmaar, Feyenoord ve Vitesse takımlarının talip olduğu öğrenildi.

20 Haziran 2021 Pazar 11:20 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 11:20
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Hollanda kulüplerinin Ferdi Kadıoğlu aşkı dinmiyor... 2018'de Cocu döneminde Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den renklere bağlanan 21 yaşındaki oyuncu, 3 yıldır istediği şansı bulamıyor. Dönem dönem forma giydiği maçlarda klasını gösteren fakat bir türlü 11'de yerini garantileyemeyen genç futbolcu için AZ Alkmaar, Feyenoord ve Vitesse'nin devrede olduğu öğrenildi.

MİLLİ TERCİHİNİ YAPMADI

Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakarken, yönetim de sözleşmesinin son senesindeki oyuncusundan para kazanmak istiyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.

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