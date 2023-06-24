Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ferdi için 2 büyük teklif gelirken, milli futbolcunun cevabı ise sarı lacivertli idarecileri çok mutlu etti.

RAKAMLAR YÜKSELİYOR

NEC Nijmegen'den genç bir yetenek olarak gelip Fenerbahçe'de çok mevkili ve istikrarlı bir oyuncu haline gelen Ferdi için birçok transfer teklifi geldi. Hatta rakamlar neredeyse serbest kalma bedeline yaklaştı.

TEKLİFLER ARTA ARTA GELİYOR

Fenerbahçe'nin kapısı Ferdi için sezon içerisinde çalındı ancak resmi teklifler sezon biter bitmez gelmeye başladı. Özellikle, Newcastle United ve Napoli tekliflerini arka arkaya artırarak Fenerbahçe'yi ikna etmeye çalıştı.

İŞTE FERDİ İÇİN YAPILAN TEKLİFLER

Everton'ın teklifi düşük kalırken, Napoli ve Newcastle'ın teklifleri 20 milyon euro'ya ulaştı. Napoli, net 17 milyon euro teklif etti ve bonuslarla birlikte bu rakam 20 milyon euro oldu. Newcastle da benzer bir teklifle kapıyı çaldı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedeli olan 25 milyon euro'yu ileterek, bu teklifleri geri çevirdi.

CEVABI ALİ KOÇ'U MUTLU ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu ve babasıyla görüşerek bu teklifleri iletti ve düşüncesini sordu. Ferdi Kadıoğlu ve babası ise verdikleri cevaplarla Ali Koç'u çok mutlu etti.

"SON SÖZ SİZİN BAŞKANIM"

Ferdi Kadıoğlu, Ali Koç'a 'Başkanım, gelişimimde Fenerbahçe'nin katkısı çok büyük. Sizin kararınız önemli. Eğer kulübün bu paraya ihtiyacı varsa giderim. Kalmamı isterseniz, kalırım. Her kararı kulübümle beraber almak isterim. Son söz sizin başkanım." cevabını verdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sözlerinin ardından başkan Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcuya teşekkür etti.

SON KARAR VERİLMEDİ

Fenerbahçe Yönetimi, gelen teklifler ve Ferdi Kadıoğlu'nun bu cevabının ardından beklemeye geçti. Yeni gelecek teknik direktör ile yapılacak kadro planlamasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği resmi olarak netleşecek.