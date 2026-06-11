A Milli Takım'ın yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu, Dünya Kupası öncesi TRT World'e açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"MONTELLA BİZİ İNANDIRDI"

Vincenzo Montella ile ilgili gelen bir soruya Ferdi, "Bence çok iyi bir atmosfer oluşturdu. Herkes milli takıma gelmek ve birlikte olmak istiyor. Aile ortamı gibi bir hava var. Takıma geldiği ilk günden itibaren bizi her takımı yenebileceğimize ve her şeyin mümkün olduğuna inandırdı. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü, çeyrek finale çıktık." ifadelerini kullandı.

"AİLE GİBİ BAĞLIYIZ"

Milli takımda oyuncuların birbirine bağlı olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Şimdi Dünya Kupası'na katıldık. Almanya'yı yıllar sonra yendik, Hırvatistan'ı yendik. Gerçekten çok iyi bir atmosfer var. Herkes orada olmaktan mutlu ve oyuncular birbirine aile gibi bağlı." şeklinde konuştu.

"KOSOVA MAÇI KOLAY DEĞİLDİ"

Kosova maçının kolay geçmediğini aktaran Ferdi Kadıoğlu, şartlara dikkat çekti. Milli yıldız, "Kosova maçı kolay değildi. Yağmurluydu, soğuktu, rüzgarlıydı. Şartlar mükemmel değildi. Ben de biraz gergindim açıkçası ama maç bittiğinde ve Dünya Kupası'na gittiğinizi anladığınızda bu bir rüya gibi oluyor. Özellikle ülkemiz için, 24 yıl çok uzun bir süre. Herkes Amerika'da oynayacağımız için çok heyecanlı." sözlerini sarf etti.

"KENDİMİZE BÜYÜK BİR İNANCIMIZ VAR"

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda "Gizli favori" olarak görünmesine değinen 26 yaşındaki sol bek, "Kendimize büyük bir inancımız var. Gerçekten çok iyi bir jenerasyonumuz var. Avrupa'da büyük kulüplerde oynayan harika oyuncularımız var." dedi.



Turnuvada her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Ferdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grubumuzda Paraguay, Amerika ve Avustralya var. Bu turnuvada zaten birçok takım üst tura çıkıyor. Hedefimiz kesinlikle bir üst tura çıkmak olmalı.

Sonradasın da mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkabileceğimizi gördük. Hollanda'ya karşı iyi oynadık. Umarım Dünya Kupası'nda çeyrek finalden de ileri gideriz."