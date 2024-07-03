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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda'ya gözdağı! ''Korkun bizden''

Ferdi Kadıoğlu, Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiğimiz maçın ardından Hollanda'nın yayıncı kuruluşuna açıklamalarda bulundu. Hollanda maçı için iddialı konuşan milli yıldız, 'Bizden korkun. Bir maça ne kadar enerji koyduğumuza bir bakın.' dedi. İşte detaylar...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'ndan Hollanda'ya gözdağı! ''Korkun bizden''
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Milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, Avusturya'yı 2-1 yendiğimiz maçın ardından çeyrek finaldeki rakibimiz Hollanda'nın yayıncı kuruluşuna açıklamalar yaptı.

Sözlerine 'Korkun bizden' diyerek başlayan Ferdi Kadıoğlu, "Hollanda kesinlikle bizden korksun. Bir maça ne kadar enerji koyduğumuza bir bakın. Hücumda tehlikeli şanslar üretiyoruz, defansif olarak bugün çok iyiydik." dedi.

"HOLLANDA'DAKİ ARKADAŞLARIM BİZİ TUTUYOR"

Alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynayan Ferdi, "Az önce telefonumu kontrol ettim ve Hollanda'daki birçok arkadaşımın tebrik mesajlarını gördüm. Hollanda'daki arkadaşlarım Türkiye'yi destekliyor. Hepsine birer forma gönderdim. O formaları giymek zorundalar." ifadelerini kullandı.

"FİNALE KALMAK ÇOK GÜZEL OLUR"

Milli yıldızımız, "Taraftarlarımızla birlikte sahada 12 kişiyiz. Tabii ki Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk var ve bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de şimdi maksimum gücümüze ulaşmak istiyoruz. Finale kadar gidersek çok güzel olur." diyerek sözlerini tamamladı.

BERLİN'DE KARŞILAŞACAĞIZ

A Milli Takımımız, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda cumartesi günü 22.00'de karşı karşıya gelecek. Turun galibi İngiltere ya da İsviçre ile eşleşecek.

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