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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da sergilediği performansla maçlarda ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu adından söz ettirmeye başlamıştı. 25 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

11 Kasım 2024 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında son durum belli oldu.

Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

Milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.

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