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Spor

Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! Aylar sonra geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan ve kısa süre sonra saktlık yaşan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aylardır yeşil sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

TRT Spor29 Nisan 2025 Salı 16:00 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber geldi! Aylar sonra geri dönüyor
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Ağustos 2024'te Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası umduğu gibi başlamamıştı.

Liverpool'a 2-1 kaybettikleri maçta takımının tek golünü atan Ferdi Kadıoğlu'nun daha sonra sakatlığı açıklanmış ve sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edildiği duyurulmuştu.

Sakatlık sonrası yapılan detaylı tetkiklerin ardından Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisinin yaklaşık bir ay süreceği, ameliyat olması gerekirse bu sürenin iki aya kadar uzayabileceği aktarılmıştı.

Yoğun bir tedaviden geçen Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı gerilemedi ve milli futbolcu 2 Ocak tarihinde operasyon geçireceğini açıklamak durumunda kaldı. Bıçak altına yatan yıldız isimle ilgili müjdeli bir haber geldi.

AYLAR SONRA İLK MAÇ

TRT Spor'un haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra Fenerbahçe'de kariyerini bambaşka bir yere eviren Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton karşısında kadroya girebilir.

25 yaşındaki futbolcu bu maçta süre alması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya adım atacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe ve Brighton olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi. 739 dakika sahada kalan futbolcu 3 gollük skor katkısı verdi.

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