Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftara çağrı!

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi açıklama yaptı.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur." dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI

Oynadığı mevkiyle ilgili konuşan Ferdi, "Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımıza seslenmek istiyorum; her zaman bize destek verin çünkü siz 12. adam olarak bize destek veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İLK ÖNCE ANNEMİ ARAYACAĞIM"

Maçı kazanmaları halinde Hollandalı annesini arayacağını söyleyen başarılı futbolcu, "Annem Hollandalı, yarın maçı kazanırsak ilk önce Annemi arayacağım(Gülerek)." açıklamasını yaptı.