Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılığının ardından transferde adı en çok geçen isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu geleceği için kararını verdi.

Adı son dönemde özellikle Inter'le anılan milli futbolcu, ilk etapta kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Fenerbahçe ise 23 yaşındaki futbolcusunu kolay kolay bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

NAPOLI İLE ANILMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu'nun adı daha önce yine bir İtalyan ekibi olan Napoli ile anılmıştı.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.