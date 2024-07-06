Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun NEC Nijmegen'deki Türk Hocası Muslu Nalbantoğlu, Hollanda maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı "2018'de Ferdi gelip bana Fenerbahçe'nin ona ilgi duyduğunu anlattı. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Fenerbahçe seni ne yapsın, daha 18 yaşında bir çocuksun' diye düşündüm. Ama Ferdi kendini çok geliştirdi. Çok etkili bir oyuncu haline geldi. İçine at kaçmış gibi. Ferdi büyük bir inanç sıçraması yaptı. Azimle çalıştı ve başardı. Çalışmayı kesinlikle bırakmadı. Hep üzerine koymasını bildi. Ferdi gerçekten cesur bir adam. Değeri en az 40 milyon euro. Almanya'nın dev ekiplerinden Bayern Münih'e gitmesini çok isterim. Orada büyük başarılar kazanır. Ferdi'nin Hollanda maçında nasıl bir oyun oynayacağını merak ediyorum. Ferdi'nin şu an bu noktada olacağını bana altı yıl önce söyleseydiniz, inanmazdım" ifadelerini kullandı.