Geçen sezon gösterdiği yüksek performansını A Milli Takım forması ile Avrupa Şampiyonası'nda da sürdüren ve taliplerini arttıran Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. 24 yaşındaki yetenekli sol bek, Brighton ve Manchester United arasında bir seçim yapacak. İngiliz basınına göre; Brighton, şu an için Fenerbahçe'ye en yüksek teklifi yapan takım konumunda bulunuyor. 35 milyon euroluk teklif sunan Brighton'ı ise Manchester United takip ediyor. Kırmızı Şeytanlar, 30 milyon euro ile Ferdi için teklifini sundu. Sarı-Lacivertli Yönetim, Ferdi'nin tercihini yapmasını bekliyor.

GÖNLÜ UNİTED'DAN YANA

Ferdi'nin ise Manchester United'a daha sıcak baktığı iddia ediliyor. Fenerbahçe ise bu ayrılık ihtimali sonrası sol bek arayışlarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler, Gent forması giyen Archie Brown için harekete geçecek. Belçika basınında bulunan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Jose Mourinho'nun önderliğindeki takım, Brown'ı Ferdi'nin yerini doldurması için transfer edecek. Voetbalprimeur adlı internet sitesindeki haberde şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe, Brown'a ilgi gösteriyor ama henüz somutlaşmış değil. Türkler İngiliz savunmacıyı iyi bir seçenek olarak görüyor ancak müzakereler daha başlamadı.

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

Bu transfer, Brown'un Jupiler Pro League'i Türkiye Süper Lig'e değiştirmesi anlamına geliyor. 22 yaşındaki Brown, 2023 yazında Lozan-Sport'tan Gent'e geldi. O dönem kanat savunma oyuncusu için 4 milyon euro ödenmişti. Transfermarkt'a göre Brown'un 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve transfer değeri 5 milyon euro." Geçen sezon 44 mücadelede forma giyen genç yetenek, toplam 3 bin 367 dakika sahada kaldı. Bu süreçte ise 4 asistle takımına katkı sağladı. Jose Mourinho'nun da Brown için onay verdiği söyleniyor.