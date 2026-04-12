Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği maçta Brighton, Burnley'i rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, Burnley ile deplasmanda karşılaştı. Brighton, maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada konuk ekip Brighton'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 89. dakikalarda Mats Wieffer attı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Premier Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini alan Brighton, 46 puana yükseldi. Burnley, 20 puanda kaldı.
Brighton, gelecek hafta Tottenham deplasmanına gidecek. Burnley, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.