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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun golü Brighton'a yetmedi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Brighton'ın golü milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu'nun golü Brighton'a yetmedi
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçta kazanan 2-1'lik skorla Liverpool oldu.

Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında öne geçti. Ferdi, bu golle birlikte ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca Premier Lig tarihinde Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.[Tuncay Şanlı Şubat 2008]

LIVERPOOL GERİ DÖNDÜ

Liverpool, karşılaşmanın ikinci yarısında geri döndü. Arne Slot'un ekibi, 70. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi. Liverpool, Muhammed Salah'ın 72'de attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 88 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 25 puana yükseldi. Brighton, 16 puanda kaldı.

Liverpool, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Arne Slot'un takımı gelecek hafta ise ligde sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Brighton, ligde bir sonraki haftada sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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