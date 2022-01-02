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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi Türkiye oldu

Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım kararını verdiği ve Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi.

2 Ocak 2022 Pazar 23:23 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 23:23
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'da forma giymek istediğini belirterek son kararını verdiği belirtildi.

TRTSpor'un haberine göre, hem A Milli Takımımızdan hem de Hollanda'da davet alan Ferdi Kadıoğlu'nun son kararını verdiği ve tercihini Türkiye'den yana kullanmak istediği kaydedildi. Ferdi Kadıoğlu'nun son kararını teknik direktör Stefan Kuntz'a ilettiği ifade edildi.

22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da dünyaya gelmiş ve 16 yaşından bu yana Hollanda'nın tüm genç Milli Takımları'nda forma giymişti.

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