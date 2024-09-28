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Spor

Ferdi siftah yaptı! Palmer maça damga vurdu

Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-2 mağlup etti. Cole Palmer attığı 4 golle rekor kırdı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Ferdi siftah yaptı! Palmer maça damga vurdu
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Premier Lig 6. hafta maçında Chelsea, sahasında Brighton ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 21, 28, 31 ve 41. dakikalarda Cole Palmer kaydetti.

COLE PALMER TARİHE GEÇTİ

20 dakikada 4 gol kaydetmeyi başaran İngiliz oyuncu, Premier Lig'de bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Brighton'un golleri 7. dakikada Georginio Rutter, 34. dakikada ise Carlos Baleba'dan geldi.

FERDİ KADIOĞLU 11'DE BAŞLADI

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 13'e çıkardı. Brighton ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Nottingam Forest'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham'ı ağırlayacak.

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