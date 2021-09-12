Ferdi ve Novak'a güvenen Pereira sol kanat istemedi

12 Eylül 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 11:16

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu kadrosu netleşti. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira liderliğinde yeni dönemde 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek.

Bu çerçevede kanatlar büyük önem taşıyacak. Caner Erkin'in gönderilmesi sonrası sol kanada takviye yapılması planlansa da bu bölgeye transfer gelmedi. Hatta transferin son günlerinde yabancı oyuncu hakkı da Vitor Pereira tarafından orta sahadan yana kullanıldı. Merkez orta sahanın daha sert ve agresif olması gerektiğini düşünen Portekizli hoca, bu bölgeye Miguel Crespo'yu istedi. Kalan tek yabancı hakkını merkez orta sahadan yana kullanan deneyimli çalıştırıcının sol kanadı işaret ederek "Ferdi ve Novak bu bölge için yeterli" raporu verdiği öğrenildi.

GİDİŞATA GÖRE

Sarı-lacivertliler gidişata göre devre arası transfer döneminde sol kanada takviye yapabilir. Zaten sezon başından bu yana oynanan 5 resmi maçın tamamında Ferdi Kadıoğlu sol kanatta görev aldı. Filip Novak da hem sol stoper hem de sol kanat olarak zaman zaman değerlendirildi. Ayrıca o bölgede Attila Szalai, Burak Kapacak ve Muhammed gibi alternatif isimler de bulunuyor.

KANATTA EKSİKLER

Sivasspor'u konuk Fenerbahçe'de bugünkü maç öncesinde iki kanatta da sıkıntı yaşanıyor. Bu sezon sol kanatta oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun hafif sakatlığı bulunuyor. Genç yıldız oynarsa durumu daha ciddi bir hale gelebilir. Bu nedenle riske edilmemesi düşünülüyor.

Milliyet