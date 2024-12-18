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Spor

Ferdinand Feldhofer: İlk 8'de kalmak için Başakşehir'i yenmemiz gerek

Cercle Brugge çalıştırıcısı Ferdinand Feldhofer, Konferans Ligi'nin 6. haftasında yarın karşılaşacağı Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Ferdinand Feldhofer: İlk 8'de kalmak için Başakşehir'i yenmemiz gerek
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Cercle Brugge çalıştırıcısı Ferdinand Feldhofer, Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Belçika ekibi Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer, ilk 8'de kalarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Ferdinand Feldhofer, Jan Breydel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından Edgaras Utkus ile katıldı.

Konferans Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda galip gelmek istediklerini belirten Feldhofer, "Göreve kısa bir süre önce geldim ama Cercle Brugge'ün maçlarını iyi analiz ettim. İyi bir takımımız var. İlk 8'de kalmak için yarın kazanmamız gerekiyor. Başakşehir de kazanmak zorunda ve buna göre bir oyun hazırlığı içindeyiz. En iyi kadromuzla sahada olacağız." diye konuştu.

Feldhofer, Belçika Ligi'nde geçen sezonun gol kralı Kevin Denkey'in takımdan ayrılmasının hatırlatılması üzerine ise "Tek bir oyuncuyu düşünmemeliyiz, tüm oyuncularım değerli. Onların da başarılı olacağına ve Kevin'in yokluğunu aratmayacağına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Edgaras Utkus ise Konferans Ligi'nde ilk 8'de kalmak istediklerini dile getirerek, "Performansım ve takımın performansı iyi. Şu an 7. sıradayız, ilk 8'de lig aşamasını bitirmek istiyoruz, bunun için de yarın elimizden geleni yapacağız. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

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