Geçen sezon lig ve Avrupa'daki performansının yanına EURO 2024'te takdir gören oyununu da ekleyen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor... Arsenal ve Manchester United'ın yakından ilgilendiği bilinen 24 yaşındaki bek oyuncusu için bir iddia da Çizme'den geldi. İtalyan basınından TuttoSport'ta yer alan habere göre Serie A'nın dev ekibi Juventus, yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın da raporu doğrultusunda sol bek için rotasını Türkiye'den Ferdi Kadıoğlu'na yöneltti. SiyahBeyazlı İtalyan ekibinin Ferdi Kadıoğlu için önerisi ise yalnızca para değil...

3 FUTBOLCU AYRILIĞA HAZIR

Köklü Torino temsilcisi, Ferdi için takas da içeren bir teklife hazırlanıyor. Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Siyah-Beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbolcu için Weston McKennie, Filip Kostic ve Arthur Melo'yu Fenerbahçe'ye önerecek. Öte yandan bahsi geçen futbolcuların da Juve'den ayrılmaya hazır olduğu ve ilgilenen kulüplerle görüşme yapmak istedikleri belirtildi. Üç futbolcunun arasında McKennie, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun yoğun ilgisi hem de 28 milyon euroluk piyasa değeriyle üç futbolcunun arasından öne çıkan isim...

YETENEKLERİ CAMBIASSO GİBİ

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nu İtalyan futbolseverlere tanıtmak için şu ifadelere yer verildi: "Yetenekleri Andrea Cambiasso'nunkine benziyor. Anlaşma gerçekleşirse defansın iki kanadını da idare eder. Türk takımından oyuncu almak her zaman söylendiği kadar kolay değil. Juve'nin, diğer takımların önüne geçebilecek birkaç pazarlık kozu var ancak bunlar zaman alır ve daha önce örneklerinin yaşandığı üzere hiç de basit değildir..." EURO 2024'te son derece başarılı bir turnuva geçiren milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon euro...