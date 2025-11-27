İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,457
  • EURO
    49,4323
  • ALTIN
    5664.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferencvaros'a Fenerbahçe uyarısı! ''Dünya standartlarında bir takım''
Spor

Ferencvaros'a Fenerbahçe uyarısı! ''Dünya standartlarında bir takım''

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Ferencvaroş maçı öncesi Macar basını, 1971 yılındaki eşleşmede gol atan efsane oyuncu Lajos Kü ile konuştu. Kü, İstanbul'daki atmosferin dünyadaki hiçbir stadyumda olmadığını belirterek, 'F.Bahçe dünya standartlarında oyunculara sahip.' dedi.

Akşam27 Kasım 2025 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
Ferencvaros'a Fenerbahçe uyarısı! ''Dünya standartlarında bir takım''
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu akşam Ferencvaroş ile oynayacağı maç öncesi Macar basını, daha önce İstanbul'da oynamış olan efsaneleri Lajos Kü ile röportaj yaptı. 1971- 72 sezonunda UEFA Kupası'nda F.Varoş formasıyla F.Bahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta golü atan Lajos Kü, İstanbul'daki atmosferin hiçbir yerde olmadığını ve en çılgın taraftarların Türkiye'de olduğunu söyledi. Ferencvaroş'un maçtan en az 1 puan alabileceğini söyleyen 77'lik efsane, futbolcuları taraftarlar konusunda uyardı.

F.BAHÇE DÜNYA STANDARTINDA

Kü, deneyimini şöyle anlattı: "Sanki cehennemde oynuyorduk... Stadyumda o kadar büyük bir gürültü vardı ki birbirimizi zar zor duyabiliyorduk, birbirimizle iletişim kurmak için bağırmak zorunda kalıyorduk. Wembley Stadı'nda 100 bin seyirci önünde oynadım ama orada hiç böyle bir gürültü fırtınası yaşamamıştım. Bu maçta en azından bir beraberlik bekliyorum Neden kaybedelim ki? 4 maçta 10 puan aldık, umarım iyi Avrupa serimizi sürdürürüz! F.Bahçe dünya standartlarında oyunculara sahip.

ÜNLÜ TAKIMLARI YENEBİLİYORUZ

Elbette bu, sahaya ellerimiz havada çıkmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Takımımız şimdiden ünlü takımlara karşı şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Avrupa Ligi'nde başladığımız yolda devam edebileceğimize çok güveniyorum!" Öte yandan iki takım daha önce 2 kez karşı karşıya gelirken F.Bahçe galibiyet elde edemedi. Sarı-Lacivertliler 14 Eylül 1971'de İstanbul'da berabere kaldığı rakibine 29 Eylül 1971 tarihinde 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Temsilcimiz, 4 maçta 10 puan alan Macar ekibine karşı bir ilki başarmak istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.