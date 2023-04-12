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Spor

Ferhat Akbaş: Torino'da bir Türk gecesi olacağı için gururluyuz

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan rakibi Igor Gorgonzola Novara'yı yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Aktaş maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Ferhat Akbaş: Torino'da bir Türk gecesi olacağı için gururluyuz
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı yenerek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Çok gururluyuz. Torino'da bir Türk gecesi olacak. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-2'nin rövanşında konuk ettiği İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 25-22, 25-12 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Çok mutluyuz. Bugün benim doğum günüm. Hayatımdaki en güzel hediyemi aldım. Bunun için tüm kulübe, oyunculara, yöneticilere, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyuz. Torino'da bir Türk gecesi olacak. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK EMEK VERDİK"

İtalya'da oynanan ilk maçın ardından takım olarak rövanş mücadelesine daha iyi hazırlandıklarını belirten Akbaş, "Çok çalıştık, çok emek verdik. O yüzden mutluyuz. Açıkçası, birinci maç bizi tura taşıdı diyebiliriz. Belki skor negatif gibi gözükebilir ama 2-0'dan çok önemli bir geri dönüş yaptık. Soğukkanlı kalabildik. Orada da en az burası kadar güzel bir atmosfer vardı. Ondan sonrası burada daha kolay oldu. Çünkü evimizde nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Herkese teşekkürler" diyerek sözlerini tamamladı.

  • Ferhat Akbaş
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