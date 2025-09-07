Ferhat Akbaş: Umarım ülkemize ilk kez dünya şampiyonası altın madalyası gelir

Japonya Kadın Milli Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın bronz madalya mücadelesinde Brezilya'ya 3-2 yenildikleri maç sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Takımı yeni oluşturduklarını ve genç isimlerin de kadroda yer aldığını ifade eden Ferhat Akbaş, olimpiyat hedefilerinin olduğunu dile getirdi.

Ferhat Akbaş, bu yazki tüm sonuçlardan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek "Brezilya mücadelesinde iki kez bronz madalya için maç topu kullandık. Tüm maçlarımız mücadeleci geçti. Bugün çok üzgünüz. Elimize kadar geldi ama spor bu küçük farklarla dünya dördüncüsü olduk. Umarım bu gelecek için çok daha iyi noktalar bize sunar. Dünyanın dördüncü takımı olmak zor. En üstteki takımlarla aramızdaki fark küçük ama o küçük farkı bitirmek için çok çalışmamız lazım. Esas zor kısım orası. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mücadelede 34 sayı atan oyuncusu Yoshino'nun performansını değerlendiren Ferhat Akbaş, "Tüm oyuncularımız çok iyi oynadı. Yoshino sonradan açıldı. Çok istikbali olan genç bir oyuncu. Umarım çok daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.

"UMARIM ÜLKEMİZE İLK KEZ BİR DÜNYA ŞAMPİYONASI ALTIN MADALYASI GELİR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile altın madalya mücadelesine dair Ferhat Akbaş, "Benim favorim hem oyun hem de gönül olarak Türkiye'den yana. Umarım ülkemize ilk kez bir dünya şampiyonası altın madalyası gelir." değerlendirmesini yaptı.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmasıyla ilgili de "Gerçekten çok uğraşıyorum iyi sonuçlar almak için. Takımca çok emek veriyoruz. Sadece bu takımım değil önceki çalıştığım takımlarda da emek vererek bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi sonuçlar alırım." yorumunu yaptı.