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Spor

Ferhat Akbaş: VNL sürecinden oldukça memnunuz

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi'nde geldikleri aşamadan memnun olduklarını dile getirdi.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Ferhat Akbaş: VNL sürecinden oldukça memnunuz
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Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Milletler Ligi sürecini dördüncülükle tamamlasalar da turnuvada aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Akbaş, Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki üçüncülük maçında Japonya'nın Polonya'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek sözlerine başlayan Akbaş, "Hedefimiz buraya gelmekti ve dördüncü bitirdik. Madalyaya bu kadar yaklaşmışken kazanmak isterdik. 14 tane maç oynadık. Çok mücadeleci maçlardı. Kazansak da kaybetsek de hep oyunun içindeydik. VNL sürecinden oldukça memnunuz. Dünya Şampiyonası için iyi sinyaller veriyoruz ama gördüğünüz gibi geliştirmemiz gereken çok şey var. Dünya sıralamasında yükselsek de üstümüzdeki takımlar bize baskı kurduğunda bunu aşabilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona çok farklı oyuncularla başladıklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle 3-4 oyuncumuz ilk kez ilk altıda oynuyor. Biz daha zor bir süreç bekliyorduk. Bu yapılanmayı gerçekleştirmek ve iyi sonuçlar almak gerçekten çok güzel. 14 maçta 10 galibiyet civarında bir skorla buraya geldik ve dördüncü sıraya yükseldik. Bu çizgiyi Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmemiz lazım. Fiziksel kalite olarak çok kolay değil ama oyun kalitemiz ve hızımız çok yukarda. Buna devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

  • Ferhat Akbaş
  • Voleybol Milli Takım
  • Milletler Ligi

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