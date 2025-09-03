İSTANBUL 31°C / 22°C
3 Eylül 2025 Çarşamba
Spor

Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Hollanda'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

3 Eylül 2025 Çarşamba 16:41
Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Noemi Rene Karina (Arjantin)

Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Iwasawa, Kitamado, Yamada, Akimoto)

Setler: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

Süre: 115 dakika

