İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2022 Pazar / 14 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı
Spor

Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

AA9 Ekim 2022 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Ferhat Arıcan, paralel barda altın madalya kazandı
ABONE OL

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Paralel bar aletinde performans sergileyen milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden topladığı 14 bin 800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

Litvanya'dan Robert Tyorogal 14 bin 550 puanla gümüş, Romanya'dan Andrei Vasile Muntean ise 14 bin 400 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.

  • Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
  • Ferhat Arıcan
  • paralel bar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.