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Spor

Ferhat Öztorun Konyaspor'dan ayrıldı

Konyaspor ile sözleşmesi sona eren Ferhat Öztorun, yeşil beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

DHA15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
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İttifak Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi.

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