Ferland Mendy'de ciddi sakatlık: Uzun süre yok

Real Madrid forması giyen Fransız sol bek Ferland Mendy'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

La Liga'da Espanyol karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ilk yarısında sakatlanan Mendy, 14. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcuda sağ uyluğundaki rektus femoris (ön adale) kasının tendonunda hasar tespit edildi.

5 AYA KADAR SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

İspanya basınından COPE'un haberine göre Mendy'nin ameliyat olması durumunda yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

GEÇEN YIL DA AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Fransız oyuncu, 2025 yılının Nisan ayında da benzer bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 7 ay formasından uzak kalmıştı.