İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2074
  • EURO
    52,9474
  • ALTIN
    6595.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ferland Mendy'de ciddi sakatlık: Uzun süre yok
Spor

Ferland Mendy'de ciddi sakatlık: Uzun süre yok

Real Madrid forması giyen Ferland Mendy'nin sağ uyluk kasında tendon hasarı tespit edildi. Ameliyat olması halinde Fransız sol bekin yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Ferland Mendy'de ciddi sakatlık: Uzun süre yok
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Fransız sol bek Ferland Mendy'nin uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

La Liga'da Espanyol karşısında oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ilk yarısında sakatlanan Mendy, 14. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcuda sağ uyluğundaki rektus femoris (ön adale) kasının tendonunda hasar tespit edildi.

5 AYA KADAR SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

İspanya basınından COPE'un haberine göre Mendy'nin ameliyat olması durumunda yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

GEÇEN YIL DA AYNI SAKATLIĞI YAŞAMIŞTI

Fransız oyuncu, 2025 yılının Nisan ayında da benzer bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 7 ay formasından uzak kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.